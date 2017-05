Dopo Morgan, il talent rischia di perdere un altro protagonista. A pochi giorni dalla messa in onda della settima puntata, è caos totale ad Amici. A finire sulla lista degli imputati è Mike Bird, cantante della squadra bianca di Emma, reo di aver reagito in modo eccessivo alle critiche dei giudici.

Quest’anno, la produzione di Amici, mostra ai ragazzi in gara alcuni filmati con i giudizi dei giudici che sono Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato, Ermal Meta e Daniele Liotti. Tra i concorrenti più criticati ci sono Riccardo Marcuzzo della squadra blu e Mike Bird della squadra bianca. Se del primo, però, i giudici contestano l’atteggiamento presuntuoso e arrogante, del secondo viene messo in dubbio il talento.

A far perdere la pazienza a Mike Bird, però, sono stati i giudizi di Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. “Ha paura di uscire, secondo me è bloccato da questa paura”, ha affermato la direttrice del Teatro dell’Opera di Roma. Critico anche Liotti: “Sembra sia preoccupato di impressionare gli altri, non canta sentendo veramente quello che sta cantando”. La reazione furiosa di Mike non si è fatta attendere: “Mi girano c…, me ne andrei a casa. Mi sono rotto il c…”,

