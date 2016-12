Silvio Berlusconi pronto a tutto per difendere Mediaset. Inizia l’istruttoria dell’AgCom per verificare se ci siano i presupposti di illegittimità della scalata di Vivendi al Biscione, poiché il gruppo di Vincent Bollorè è anche azionista di riferimento di Telecom: il procedimento è stato avviato a seguito di un esposto presentato dal gruppo della famiglia Berlusconi.

E sulla vicenda è intervenuto il Cavaliere in prima persona. Lo ha fatto nel corso della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa: “La scalata ostile di Vivendi su Mediaset si configura come vittima di un estorsione e un ricatto. Siamo in battaglia, resistiamo. I giudici – ha continuato – devono darci ragione”. Berlusconi ha poi sottolineato che “Vivendi per tre volte non ha rispettato la parola data”.

E ancora: “Vivendi forse per farci rinunciare alle cause che abbiamo intentato ha deciso un’azione di forza. Ci hanno fatto un ricatto, un estorsione e quindi siamo in una battaglia di fronte a questa scalata ostile e pensiamo di reistere. Noi crediamo che la magistratura debba dare seguito alle nostre cause, i giudici devono darci ragione. Ci troviamo nell’assurda situazione di non poter fare acquisto di azioni perché la legge italiana impone che un socio possa comprare solo il 5% all’anno. I francesi – ha rimarcato – hanno avuto buon gioco ad acquistare il 29% e noi fermi al 40. Per arrivare al 51% io spero che quei comitati per la difesa dell’italianità di Mediaset possano portarci a contare sul voto di circa il 20% delle azioni che sono nelle mani di differenti azionisti”, ha concluso.

Roma, 22 dicembre 2016

fonte liberoquotidiano