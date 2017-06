“Ci troviamo qui oggi per i funerali al piccolo Giovanni. Un primo abbraccio lo ha avuto dai suoi soccorritori e dai medici dell’ispedale Regina Margherita, il secondo è quello della nostra comunità che è uscita sconvolta da questa vicenda”, ha detto il sindaco di Fabrizio Puppo all’inizio della celebrazioni per i funerali del bambino scaraventato dal balcone e abbandonato in strada.

E l’abbraccio di Settimo è reale perchè davanti alla chiesa di San Pietro in Vincoli, questa mattina, sono in tantissimi. Ci sono i carabinieri, le insegnanti dell’asilo frequentato dalla figlia di Valentina Ventura- la donna che lo ha partorio e ora è accusata dell’omicidio- e qualche centinaio di settimesi. Ci sono tante donne, tante mamme che in queste settimane si sono interrogate sul gesto di Valentina Ventura. La chiesa è piena.

I medici lo hanno chiamato Giovanni perché il neonato non aveva un nome, il comune di Settimo gli ha dato un cognome, Di Settimo, e gli ha organizzato i funerali perché il bambino – trovato in via Turati e morto dopo essere stato gettato dal balcone – non ha nemmeno una famiglia. La madre, ora in carcere con l’accusa di averlo ucciso non lo ha riconosciuto. E non ha voluto dargli il suo cognome nemmeno il convivente di lei che ha raccontato di essere rimasto all’oscuro della gravidanza della donna dalla quale ha avuto una figlia che ora ha 3 anni.

Un applauso accoglie l’ingresso della piccola bara bianca coperta di rose in chiesa, accomoagnata dal primo cittadino e dal comandante della compagnia dei carabinieri di Chivasso Pierluigi Bogliacino.