Cinisi, migranti prendono in “ostaggio” due bimbi dell’asilo per protesta

Una decina extracomunitari minorenni si sono barricati per 50 minuti con due bambini di tre e cinque anni, poi l’intervento dei carabinieri li ha fatti desistere. La rabbia del sindaco

PALERMO – Due bimbi di tre e cinque anni “ostaggio” per circa 50 minuti in un asilo, la protesta di una decina di migranti minori non accompagnati e l’intervento dei carabinieri per ristabilire la calma. E’ accaduto a Cinisi, in provincia di Palermo, dove il sindaco Giangiacomo Palazzolo, punta adesso il dito contro il business dell’accoglienza, servita per “fare assunzioni clientelari, almeno sei nell’ultimo mese”. Giovedì scorso, infatti, alcuni migranti accolti nei locali dell’Opera Pia Collegio di Maria, che nella stessa struttura, in un’ala opposta dell’edificio, ospita un asilo, hanno messo in scena una protesta per la mancata ricezione dei pocket money.

«Hanno aspettato che entrassero i due bambini – racconta il primo cittadino – e si sono barricati dentro, impedendo a chiunque di entrare e di uscire. E’ stata necessaria la mediazione dei carabinieri per farli desistere».

Adesso il sindaco vuole che i migranti siano trasferiti. “In quanto responsabile dell’ordine pubblico e loro tutore mi sto adoperando per cercare un’altra struttura che possa ospitarli per prevenire ulteriori disordini e problemi” dice. Ma chiede anche di accendere i riflettori su una “politica dell’accoglienza che invece di produrre vera integrazione si è trasformata in un business con speculazioni e assunzioni clientelari”. Secondo Palazzolo, inoltre, i migranti ospiti dell’Opera Pia non sono affatto minori. “Dichiarano di esserlo per ricevere maggiori tutele – spiega -, ma tutti sanno che sono maggiorenni”. Senza contare che l’intergrazione è difficile senza “uguaglianza di trattamento” tra italiani e stranieri.