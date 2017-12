Milano. Ecco come rubavano in una borsa in tre secondi: il video diffuso dai Carabinieri

Sgominata banda di borseggiatori, da Milano colpivano in tutto il Nord: gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Milano, Cremona e Mantova.

Erano abilissimi ladri di borse: colpivano all’interno di alberghi, ristoranti, esercizi commerciali, aeroporti e altri luoghi aperti al pubblico.

Sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Milano. In manette undici persone.

finalizzata alla commissione di furti aggravati e borseggi all’interno di alberghi, ristoranti, esercizi commerciali, aeroporti e altri luoghi aperti al pubblico.

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip Sofia Fioretta, nei confronti di sei peruviani, quattro cubani e un colombiano,

L’indagine è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Rho e coordinata dalla procura della Repubblica di Milano, sostituto procuratore David Monti,

ha consentito di documentare l’esistenza di un gruppo criminale, con base operativa a Milano, che pianificava e poneva in essere furti in tutto il nord Italia.

