Nel mese di “ottobre 2017” all’interno del cedolino saranno presenti i seguenti adeguamenti: € 350,00 lordi ( più o meno € 240,00 netti a seconda della propria tassazione irpef ) per tutto il personale, in riferimento del bonus degli 80€ (mesi ottobre – novembre – dicembre ) che dal mese di novembre non verrà più erogato, inoltre verranno adeguati tutti i valori parametrali tranne le qualifiche speciali.

Sempre nel mese di “ottobre” è di prossima uscita il decreto da parte di persomil per l’attribuzione della qualifica speciale per gli apicali dei ruoli ( graduati , sergenti e marescialli), che comporterà l’adeguamento economico stipendiale già a partire nel mese di “novembre” o all’interno del cedolino o tramite emissione straordinaria, il tutto dipende dalla data di emissione del decreto ossia se entro i primi 15 giorni di ottobre allora sarà ricompreso all’interno del cedolino del novembre se invece verrà emesso dopo il 15 ottobre allora tramite cedolino straordinario sempre a novembre.

Infine nel mese di “dicembre 2017* verranno pagati gli assegni una tantum ( € 800,00 – 1000,00-1200,00-1500,00 misure lorde) relativi a coloro che acquisito il grado o la qualifica speciale hanno determinati requisiti di anzianità.

Capitolo Assegni familiari: 2017. Lo Stato maggiore difesa ha reso noto che nel mese di “ottobre” verrà emesso tramite cedolino straordinario il pagamento dell’emolumento in parola (attualmente sono circa 4500 unità rimaste fuori dal citato pagamento per via di un problema meramente tecnico informatico) riferito a tutti coloro nei tempi e modi utili alla procedura hanno effettuato variazioni stipendiali.

Capitolo Contratto. La situazione al momento è la seguente: dopo l’apertura nel mese di luglio 2017 in funzione pubblica delle procedure di concertazione economica normativa relativa al triennio 2016-2018, alla presenza dei tecnici del tesoro e del ministero interessato insieme ai sottosegretari di stato dei ministeri interni e difesa si era delineata la linea guida su cui iniziare a lavoro senza sapere le risorse a disposizione ma semplicemente dando peso agli articoli di giornale che recitavano “ aumenti per € 85,00 medie lorde al pubblico impiego per tutto il triennio.