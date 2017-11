Minaccia automobilisti chiedendo soldi, ma trova poliziotti in borghese e finisce male

Chiede soldi minacciando automobilisti, ma sono poliziotti in borghese: arrestato 29enne Bari

Bari – E’ Emmanuel Joseph l’uomo finito in cella nelle scorse ore a Bari. Si tratta di un nigeriano di 29 anni clochard.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Emmanuel Joseph si sarebbe avvicinato ad un automobilista intento a transitare nel parcheggio di un centro commerciale.

quando con violenza avrebbe gli avrebbe chiesto soldi e sigarette.

L’uomo però non immaginava che i due si sarebbero rivelati poliziotti in borghese impegnati in un’attività di indagine.



Infatti, quando si sono identificati, lo straniero li ha minacciati, minacciandoli e dicendo loro che se non avessero pagato, sarebbe stata danneggiata la loro auto.

In seguito ha tentato la fuga, ma è stato subito fermato ed arrestato. Prima di essere bloccato ha però anche colpito uno degli agenti in borghese.

Tratto in arresto dagli agenti del commissariato Carrassi di Bari. L’uomo è accusato di violenza, estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.