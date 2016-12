«Vi metto una bomba così sarà un buon Natale. I vostri figli pagheranno tutto. Poliziotti di m… buon Natale anche a voi. Mica solo i tunisini sanno fare quelle cose». Queste le frasi che un uomo senegalese di 38 anni ha pronunciato sull’autobus in centro a Genova quando i poliziotti delle volanti sono intervenuti in supporto all’autista che l’aveva bloccato perché importunava i passeggeri e prendeva a testate i vetri del bus.

Alla fine il senegalese, 38 anni, clandestino, pregiudicato per rapina aggravata e sottoposto a obbligo di firma, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio. L’episodio è stato segnalato all’Antiterrorismo che ha avviato subito accertamenti sul fermato.