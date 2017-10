Genova – Un giovane di 27 anni, di origine marocchina e irregolare in Italia, è stato arrestato per avere violentato in auto una ragazza di 24 anni a Genova. La vicenda è accaduta l’altra notte, fra le 3 e le 4, a cavallo dei quartieri di Pegli e Sestri.

L’episodio più Lungomare di Pegli, ha notato una coppia di giovani che si era appartata in un parcheggio. È entrato dalla porta posteriore e ha minacciato entrambi, dicendo di avere una pistola.

Voleva farsi consegnare i soldi, ma i due ragazzi, entrambi di 24 anni, non avevano nemmeno un euro. Allora li ha costretti a mettere in moto l’auto e andare in cerca di un bancomat.