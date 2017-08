«Il mio bimbo poteva morire», la scoperta di una mamma nell’omogeneizzato del figlio

Una mamma 25enne è ancora indignata e sotto choc per il rischio corso dal suo bimbo, di appena undici mesi. Alla luce di quanto accaduto, risulta difficile non essere d’accordo.

Come riporta il Mirror, Rachel Rotwell, che vive a Arnold, nella regione inglese del Nottinghamshire, aveva comprato in un supermercato Asda della sua cittadina un omogeneizzato di verdure e pollo per il piccolo Riley.

Dopo aver versato il contenuto, la giovane ha notato nel preparato un piccolo oggetto metallico e tagliente, di circa due millimetri di diametro.