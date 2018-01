Il mio cane sbranato dai lupi davanti a casa. La situazione è fuori controllo

Riportiamo la segnalazione da Il Piacenza – Questo in foto è Attila il mio cagnolino che viveva nella corte al Torrazzo di Carmiano (Vigolzone) da ormai dieci anni ma stanotte è stato letteralmente sbranato dai lupi nell’aia di casa.

Io mi chiedo se tutto ciò è possibile: è normale che un cane non possa rimanere libero nella propria corte? E’ normale che i lupi possano andare in giro a zonzo a sbranare? Io penso di no.

Spero che le istituzioni di competenza facciano qualcosa per monitorare la situazione che ormai è fuori controllo da anni. Tutti hanno diritto a vivere ma ognuno al proprio posto.

Chi ha un cane può capire il dolore e il dispiacere. E non venitemi a dire che i lupi non mangiano i cani e che da noi non ci sono.

A tutti quelli che fanno i moralisti auguro la stessa cosa che é capitata a me stanotte così che possano rendersi conto delle cavolate che ogni giorno sparano su questa questione.

Con la mia associazione farò una petizione in provincia e in Regione per capire cosa si può fare. State attenti amici. (Giammarco C.)“