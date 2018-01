Savona – Doveva essere visitata in ospedale Mirella, doveva essere visitata esattamente Giovedì, ma per la seconda volta le era stata rimandata la visita.

Abbandonata da quella Sanità che aveva servito per tanti anni come infermiera professionale con abnegazione e sacrifico si era quindi sfogata su Facebook

Purtroppo però sarebbe stata l’ultima volta: pochi minuti dopo aver scritto quelle poche righe Mirella Ottonello, 58 anni di Savona, è morta stroncata da un infarto.

Ed ancor più dolorose appaiono adesso quelle parole “Non trovo possibile esser trattata come una nullità dalla sanità. Mi hanno rimandato l’appuntamento cardio chirurgico già due volte! Ma si può esser trattati cosi”.

Quel messaggio aveva ricevuto numerose risposte, ma Mirella probabilmente non ha fatto in tempo a leggere tutti quei messaggi di solidarietà. Pochi minuti dopo infatti l'attacco di cuore che non le ha dato tempo.

La vita è talmente breve – aveva scritto invece Sabato scorso sempre sul suo profilo di Facebook – bisogna godere di ogni momento che ci viene regalato!

Sto facendo di tutto per combattere ogni giorno per poter aiutare anche se solo cn poco io miei figli!spero che si risolva tutto al più presto perché Mi dispiace esser di peso agli altri e a me stessa!