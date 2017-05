Moglie dice al marito di essere incinta al suo funerale. Settimane dopo apprende la scioccante notizia…

Alla storia di questa donna non manca niente: sofferenze, lutto e felicità. Nel febbraio del 2016 Courtney Hill perse suo marito Brian in un incidente di camion. L’uomo aveva prestato servizio in Iraq, Kuwait e Afghanistan. Brian e Courtney si erano incontrati nel 2011 e da allora erano diventati inseparabili.

La coppia aveva una figlia, Reagan. Prima del decesso del marito, i due avevano deciso di avere altri figli. Il giorno in cui Brian rimase ucciso, sua moglie fece un test di gravidanza, che risultò negativo.

Alcuni giorni dopo la donna ripetette il test e questa volta risultò positivo!

Courtney non se lo aspettava; era scioccata. Disse a Brian di essere incinta al suo funerale,

“Avremo un bambino”, affermò e chiuse la bara.

Un mese dopo, iniziò ad avvertire dei dolori strani. Courtney non aveva idea di che cosa stesse succedendo; temeva un aborto spontaneo.

Quando andò dal medico, apprese una notizia davvero scioccante. Non era incinta di un solo bambino, bensì di due maschietti e una femminuccia!

“Restai a bocca aperta. Ero felicissima di avere altri tre sorrisi che mi ricordavano di lui”, ha raccontato la donna. Ma la vita continuava a sfidarla e alla venticinquesima settimana di gravidanza i medici le dissero che uno dei suoi tre gemelli era morto.