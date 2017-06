MOGLIE E MARITO UBRIACHI, RISSA A CALCI E PUGNI DOPO IL MATRIMONIO

Un matrimonio finito in rissa quello di una coppia del Cossatese che ha festeggiato le nozze durante il giorno e la notte se le è date di santa ragione. Il litigio tra i freschi sposi, 30 anni lei e 40 lui, è avvenuto dopo il ricevimento, quando entrambi erano alticci.

I due avevano entrambi piccoli precedenti, ma a chiamare i carabinieri è stata la donna dopo aver ricevuto un forte calcio. Alla fine non ha denunciato il marito ma ha detto agli agenti di averli chiamati per “spaventare il marito e metterlo in guardia per il futuro”.

Leggo