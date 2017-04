PADOVA – In Cina è diventata una prassi: le mogli tradite si fanno giustizia da sole pestando pubblicamente le amanti del marito. In più di una occasione si fanno aiutare da parenti e amiche.

Un analogo episodio è accaduto, ieri verso mezzogiorno, in via Cairoli davanti alla stazione ferroviaria. Due donne cinesi si sono nascoste all’interno di un paio di esercizi commerciali e sono rimaste in attesa. Una delle due, ogni tanto, metteva la testa fuori dal negozio e controllava la via. Poi è scattato l’agguato: le due donne si sono precipitate fuori dai locali e hanno circondato una connazionale con addosso un giubbetto di colore giallo e una borsa nera.

In pochi istanti l’hanno gettata a terra con una violenta spallata, poi hanno iniziato sferrarle dei calci in faccia. La vittima ha provato a ripararsi e si è trascinata vicino a un muro. Ma le due asiatiche hanno proseguito a colpirla con una serie di calci al volto. Il pestaggio, durato diversi minuti, si è interrotto solo quando nel vicolo è arrivato un padovano…

GUARDA IL VIDEO

Gazzettino