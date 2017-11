Mondiali, l’Italia batte il Portogallo 1-0

A caccia dell’ennesima vittoria, l’Italia in campo ad Estoril vince battendo il Portogallo in casa per 1-0

A realizzarlo è Daniela Sabatino, attaccante del Brescia

E’ una prestazione maiuscola quella delle azzurre. Una grande partita insomma, da attribuire a tutto il gruppo.

Le italiane conquistano quindi una vittoria importantissima su un campo complesso

Adesso l’Italia si trova a quota 12, guidando indisturbate la classifica

Secondo invece il Belgio con 9 punti, reduce dal successo per 8-0 sulla Moldavia (battuta oggi ieri dalla Romania 3-1)

il Portogallo invece incassa l’ottava sconfitta nel dieci incontri disputati con l’Italia (solo due le vittorie), al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Brave le nostre atlete!