La Bond girl Molly Peters non c’è più: l’attrice britannica 75enne, famosa per aver interpretato nel 1965 l’infermiera Patricia Fearing di fianco allo 007 incarnato da Sean Connery nel film “Agente 007 – Thunderball: operazione tuono”, è morta ieri, martedì 30 maggio, per cause ancora sconosciute.

Una nota sul profilo ufficiale di James Bond su Twitter ha confermato la notizia: “Siamo tristi di apprendere che Molly Peters è scomparsa all’età di 75 anni – si legge nel tweet -, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia”.

La bionda attrice è stata la prima a spogliarsi in uno dei film della saga sulla più famosa spia del cinema: il suo nudo aveva scatenato tante polemiche da portare la British Board of Film Classification – l’organizzazione responsabile della classificazione dei film nel Regno Unito – a imporre alla pellicola la categoria X perché considerato troppo osé.