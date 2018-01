Malattie infiammatorie intestinali in crescita: la causa è l’occidentalizazzione degli stili di vita

Era un sospetto, finora: quello che le malattie infiammatorie intestinali fossero una peculiarità del nostro tempo. È una certezza adesso, dopo aver monitorato l’andamento delle due condizioni più frequenti dal 1990 a oggi: la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn .

Ce lo racconta La Stampa che cita uno studio pubblicato sulla rivista “The Lancet”, frutto della collaborazione di tre atenei: Birmingham (Gran Bretagna), Calgary (Canada) e Hong Kong (Cina).

A spiccare, dice La Stampa, sarebbero i numeri della rettocolite ulcerosa e del morbo di Crohn. La prima è una malattia infiammatoria che si limita al colon, a differenza della seconda: che può colpire anche l’intestino tenue e lo stomaco.

Il trend descritto nella ricerca è lo stesso che gli esperti osservano in Italia.

“A esserne più colpiti sono gli adulti tra i 20 e i 30 anni: con un impatto sulla qualità della vita mica da poco. Un caso su cinque,

invece, viene riscontrato in pazienti in età pediatrica: paradossalmente più pronti a metabolizzare una diagnosi di malattia cronica, destinata a perdurare per tutta la vita.”

Ma vediamo nel dettaglio il Morbo di Crohn

Il morbo di Crohn è una patologia infiammatoria dell’intestino, tutt’altro che rara e in continuo aumento, che si manifesta con seri dolori e gonfiori intestinali, talvolta anche con ascessi, fistole e stenosi, cioè restringimento intestinale.

Esattamente gli stessi sintomi di altre patologie infiammatorie intestinali come l’intestino irritabile, con cui il morbo di Crohn è spesso confuso – spiega il professor Silvio Danese,

responsabile del Centro malattie infiammatorie croniche intestinali dell’Istituto Humanitas – ma anche di altri disturbi dovuti all’ingestione di corpi estranei.

In letteratura, infatti, non sono rari i casi di infiammazioni intestinali con sintomi simili al morbo di Crohn ma dovute invece all’ingestione di stuzzicadenti, che rappresentano il 10% di tutti i casi,

seguiti dall’ingestione di aghi per cucire, ossicini di pollo e lische di pesce, ma anche pezzetti di bustine di plastica, come accaduto a una giovane donna inglese curata, senza successo, per sei anni proprio per il morbo di Crohn.

Sebbene non rari, tuttavia quello che stupisce nel caso della donna inglese è che la diagnosi corretta, e quindi la rimozione dei corpi estranei,

sia avvenuta dopo così tanto tempo. In genere, se dopo un mese di terapia specifica con cortisonici per il morbo di Crohn, non si hanno dato risultati, si rivaluta il caso

Come si arriva alla diagnosi di morbo di Crohn?

“Non esistendo un test specifico per questa patologia, la diagnosi procede come in un puzzle – spiega specialista sentito da Humanitas – partendo da esami di laboratorio quali, per esempio,

l’emocromo e la proteina C reattiva, cioè uno dei segnali di infiammazione, seguiti da una endoscopia con esame istologico, TAC o l’ecografia delle anse intestinali, o una Risonanza magnetica o una enteroscopia con biopsie.”