VOLPAGO DEL MONTELLO – Morirete tutti. È la scritta, minacciosa e inquietante, comparsa, a caratteri cubitali con vernice nera, sulla cancellata dell’ex polveriera di Volpago. L’amministrazione comunale, venutane a conoscenza, ha immediatamente provveduto a denunciare il gesto ai carabinieri, cancellare la scritta e diffondere un messaggio di condanna. «L’amministrazione e il Comitato No Centro Accoglienza sul Montello -si legge- condannano con forza il gesto irresponsabile dell’ignoto che ha ingiuriato con una scritta irripetibile i cancelli della polveriera. Siamo per la tutela del nostro territorio e della nostra gente, ma chi vuole estremizzare e strumentalizzare sulla questione polveriera, troverà in noi sempre un forte no». La sensazione è che si tratti dell’opera di un singolo.

Leggo