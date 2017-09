Muore tre mesi dopo essere stato punto da un ragno violino

Tre mesi fa il morso, ieri la morte. Per Massimo Stara si è così rivelata fatale la puntura di un “ragno violino” che lo aveva colpito mentre stava lavorando a Capoterra, in provincia di Cagliari, alla costruzione della casa dove sarebbe andato a vivere con la moglie e i due figli.

Questo tipo di aracnide, noto anche come Loxosceles rufescens, è estremamente velenoso e in Europa ha già fatto un altro morto. Nel novembre 2015, a Catanzaro, una signora di 65 anni è stata stroncata dopo un morso al dito medio.

Il ragno violino appartiene alla famiglia Sicariidae ordine Araneae. Un nome questo che deriva dal latino sicarium e che significa, appunto, sicario a indicare la pericolosità di questo insetto. Per Stara è stato, infatti, fatale.

Sabato notte, come ricostruisce l’Unione Sarda, la situazione è precipitata nonostante il morso risalisse a ben tre mesi fa. In questo lasso di tempo, infatti, il veleno del regno gli aveva danneggiato il fegato, i polmoni e i muscoli. Nonostante questo particolare tipo di aracnide sia diffuso in tutta l’area mediterranea (e quindi anche in Italia), l’antidoto è disponibile soltanto in Brasile.