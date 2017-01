La sua biografia, certo. Zygmunt Bauman, il grande sociologo polacco di origini ebraiche morto a Leeds all’età di 91 anni, era nato a Poznan, la città sul fiume Warta teatro delle prime grandi deportazioni naziste. Le biografie raccontano testo e contesto e nella sua c’è il Novecento. A partire dall’invasione dei nazisti durante la seconda guerra mondiale e la fuga della famiglia Bauman verso l’Unione Sovietica dove il futuro teorico della “società liquida” si arruola, giovanissimo, in un corpo di volontari votati a combattere la minaccia di Hitler sull’Europa. A partire dall’inizio.

Già allora per Bauman c’è l’Europa: una costante quasi catartica nel pensiero dell’intellettuale che forse più di ogni altro ha fotografato la perdita di punti di riferimento solidi dell’uomo moderno. Lui scappa dall’Europa dei pogrom e vi torna al termine del conflitto per studiare sociologia all’università di Varsavia, ma nel 1968, cacciato dal nuovo vento antisemita, è costretto a emigrare ancora, in Israele prima e poi in Gran Bretagna.

Bauman ha insegnato come missione di vita: all’università di Tel Aviv, a quella di Leeds, a Varsavia, ma anche e soprattutto ai lettori dei suoi libri che a prescindere dalla preparazione accademica