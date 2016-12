E’ morta l’attrice Debbie Reynolds, protagonista nel 1952 di ‘Singin’ in the Rain’ e madre di Carrie Fisher, la ”principessa Leila” della serie Star Wars deceduta l’altro ieri. La notizia della morte di Debbie Reynolds e’ stata data dal figlio. Debbie Reynolds aveva 84 anni. Suo figlio, Todd Fisher, ha detto che la madre e’ morta ieri, un giorno dopo la scomparsa della figlia Carrie Fisher all’eta’ di 60 anni. ”Ora e’ con Carrie e noi abbiamo il cuore distrutto” ha aggiunto Fisher al Cedars-Sinai Medical Center, dove sua madre era stata trasportata in ambulanza ieri. Lo stress per la morte della figlia ”era stato troppo forte” ha detto ancora Fisher. Debbie Reynolds non aveva ancora 20 anni quando recito’ da protagonista nel musical di Gene Kelly ”Singin’ in the Rain”. Era rimasta celebre anche per il suo ruolo in un altro musical, ”The Unsinkable Molly Brown” (”Voglio essere amata in un letto d’ottone”), che le valse una nomination all’Oscar. Alla fine degli anni Cinquanta fece scalpore il suo divorzio dal cantante Eddie Fisher, che la lascio’ per Elizabeth Taylor.

I fan di Star Wars, e non solo, piangono la scomparsa di una delle principesse più amate del cinema. E’ morta Carrie Fisher, la ‘Principessa Leila’ di Star Wars, . Lo annuncia un portavoce della famiglia citato dal magazine People. L’attrice, 60 anni, aveva avuto un infarto nei giorni scorsi mentre si trovava a bordo di un aereo che la portava da Londra a Los Angeles. Ad Hollywood è stata ricordata dai fan con dei fiori e sugli schermi all’esterno di alcuni teatri.

“E’ con grande dolore che la figlia Billie Lourd conferma che la sua amata mamma, Carrie Fisher, si è spenta alle 8.55 di questa mattina”, recita un comunicato del portavoce della famiglia, Simon Halls. “Era amata dal mondo e ci mancherà profondamente, vogliamo ringraziarvi per i vostri pensieri e le vostre preghiere”. L’attrice, che aveva 60 anni, era stata colpita da un infarto mentre era su un volo da Londra a Los Angeles, il 23 dicembre scorso. A 19 anni il successo, quando Fisher – figlia di Debbie Reynolds – interpretò il ruolo di Leila in Star Wars: era il 1977.