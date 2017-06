COMPRA PILLOLE DIMAGRANTI E CREMA PER LA CELLULITE SU FB, LINDA MUORE DOPO AVERLE USATE

Linda Baranowski, una donna inglese di una cittadina situata nella contea di Hertfordshire, aveva acquistato delle pillole per dimagrire e una crema contro la cellulite in rete, da sempre ossessionata dalla sua forma fisica e dall’avanzare dell’età.

Aveva da poco compiuto 50 anni, racconta la figlia della donna al Sun, ma non accettava il passare del tempo, così aveva comprato tramite un rivenditore su Facebook dei prodotti per la sua bellezza, convinta che l’aiutassero a rimanere in forma uniti alla regolare attività fisica. Pare che i prodotti provenissero dalla Cina e dopo qualche giorno dal loro utilizzo ha iniziato a notare che qualcosa non andava: la crema le aveva reso le gambe viola e le pasticche le avevano causato fortissimi dolori allo stomaco, tanto da costringerla ad andare in ospedale.

La situazione è peggiorata in breve tempo e Linda è stata attacata a un respiratore artificiale, per 5 settimane ha lottato tra la vita e la morte, perdendo alla fine la sua battaglia. Secondo i primi riscontri, è probabile che Linda sia deceduta in seguito a una reazione infiammatoria agli integratori alimentari che stava usando. La crema e le pillole sono però state usate da altre persone senza che avessero dei problemi, la polizia sta indagando ma i prodotti sono ancora disponibili alla vendita.