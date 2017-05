Lucia Caruso, cantante e madre di tre figli vola giù da un palazzo e muore a Torre Annunziata

La donna è stata trasportata d’urgenza nell’ospedale di Boscotrecase in condizioni gravissime, ma è morta dopo poco per le gravi ferite riportate

Si chiamava Lucia Caruso la 35enne madre di tre figli che si è gettata da un balcone nel centro storico di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Boscotrecase in condizioni gravissime, la donna ha perso la vita prima ancora del suo arrivo nel nosocomio. Cantante neomelodica, la 35enne si è gettata nel vuoto dal secondo piano di un edificio (con piani alti) di via Mazzini, nel quartiere murattiano. La polizia sta indagando sulle possibili cause del gesto estremo.