E’ stato direttore dell’Accademia Ligustica delle Belle Arti, in passato anche sindaco di Bogliasco, lutto cittadino nel paese dove viveva

E’ morto il pittore Raimondo Sirotti, storico direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Genova. Nato a Bogliasco aveva 84 anni e ha lavorato fino all’ultimo. E’ stato pittore, ricercatore artistico, docente e vice e poi presidente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Sono suoi gli arazzi che ornano il foyer del Teatro Carlo Felice di Genova.

Sirotti ha lavorato alla decorazione degli interni di grandi navi, ha realizzato opere per edifici pubblici di Genova, Chiavari, Camogli, Bogliasco. Per dieci anni è stato anche sindaco di Bogliasco, ha esposto a Parigi, Londra, Venezia, Mentone, a lui Edoardo Sanguineti ha dedicato un sonetto nel 2005.

L’ex sindaco di Bogliasco e deputato di Possibile Luca Pastorino ha annunciato il lutto per la morte dell’illustre cittadino nel borgo di cui l’artista era stato sindaco per dieci anni. Il pittore ha accusato un malore ieri in tarda mattinata a Bogliasco, ed è stato ricoverato

in ospedale a Genova per un intervento che però non è servito a salvargli la vita. “E’ una perdita grave – ha commentato _, Sirotti era un maestro di vita oltre che di arte”.

L’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo esprime “profondo cordoglio” per la scomparsa di Raimondo Sirotti, “una delle figure di maggior spicco della cultura e dell’arte della nostra regione oltre che una persona dalle grandi qualità umane”.

