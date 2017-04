Star del film Disney “Miracle”, è stato trovato morto all’interno della sua auto. Tutto fa pensare a un suicidio

Lutto nel mondo di Hollywood. Michael Mantenuto, star del film Disney “Miracle”, è stato trovato senza vita nella sua auto, il 24 aprile a Washington. L’attore, padre di due figli, si sarebbe suicidato sparandosi alla testa. Aveva 35 anni.

Famoso per aver recitato accanto a Kurt Russel in “Miracle” (interpretava un giocatore di hockey, sport che praticò per anni) Mantenuto partecipò ad altri due film dopo il successo Disney, “Dirt Bags”, per la tv, e “Surfer”, nel 2008, accanto al premio Oscar Matthew McConaughey, per poi lasciare il cinema e arruolarsi nelle forze speciali.

E’ stato proprio il suo Colonnello a dare la tragica notizia.

