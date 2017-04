TREVISO – (a.belt) «Sono profondamente addolorato per la morte di Manuel Major, non avevo intenzione di uccidere, ma di difendermi». Tramite il suo legale, l’avvocato Daniele Panico, Massimo Zen, la guardia giurata che all’alba di sabato mattina ha ferito mortalmente con un colpo di pistola il 36enne mentre fuggiva in auto con due complici, si è detto affranto per il decesso del bandito. La posizione del vigilante padovano, a questo punto, si aggrava e non di poco visto che sarà automatica la modifica del capo d’imputazione nei suoi confronti, che passerà dal reato di tentato omicidio a quello di omicidio.

«Lo riteniamo un atto dovuto – ha spiegato l’avvocato Panico – e purtroppo anche prevedibile viste le gravi condizioni in cui versava Major già dal primo giorno. Ma, sul fronte giudiziario, non muta la serenità del mio assistito: non aveva intenzione di uccidere nessuno ma voleva solo difendere la propria incolumità. Ed è convinto di aver agito nella legalità». Il vigilante, sabato pomeriggio, ha spiegato per filo e per segno cosa l’abbia spinto a esplodere ognuno dei tre colpi sparati con la sua Glock dopo aver tentato di fermare la Bmw dei banditi a Barcon ed essersi visto puntare un’arma addosso… (ilgazzettino)

«Ha molta paura di ritorsioni verso se stesso e la sua famiglia», spiega l’avvocato Panico, «è stato identificato dai componenti del clan, lui ha capito chi sono e ha letto del loro passato, ora vive temendone la vendetta». Il suo nome ha iniziato a girare, tra i membri della famiglia di giostrai, fin dalle ore immediatamente successive alla sparatoria di Barcon di Vedelago. Ciò che lo spaventa è il passato dei parenti più prossimi di Manuel: il papà, Radames “l’Egiziano”, in carcere per rapina e accusato di collusione con la Mala del Brenta; la mamma, Carmen, nota per reati contro il patrimonio; il fratello, Claudio, a sua volta in manette per furto negli anni scorsi. (tribunaditreviso)