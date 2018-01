È morto il fondatore di Ikea: avaro ma filantropo, amava battezzare ogni mobile. L’omaggio sui social

Ingvar Kamprad, imprenditore svedese fondatore di Ikea, è morto a 91 anni. A dare la notizia è stata la stessa azienda con un Tweet e la notizia ha fatto in breve tempo il giro del mondo e dei social.

“Era nato nel 1926 nella Småland e aveva creato Ikea a 17 anni”

L’avarizia di Kamprad era leggendaria.

In ufficio in metropolitana, la spesa quando il mercato sotto casa smontava, viaggi in classe economica, non buttava via un foglio se non usato da entrambi i lati,

si faceva tagliare i capelli dalla moglie e, quando dal bar della camera d’albergo prendeva una bevanda, la rimpiazzava con una comprata al supermercato

Il nome del marchio: l’origine

Il marchio è sempre quello della vecchia società, un acronimo: I come il suo nome, K come il suo cognome, E come Elmtaryd, la fattoria, A come come Agunnaryd, il villaggio.

L’omaggio sui social

Il suo decesso, proprio sui network, è diventata una specie di tendenza e nelle ultime ore gli utenti si sono scatenati con battute ironiche, spesso di dubbio gusto su Kamprad e sui mobili di ikea.

Molti luoghi comuni legati al colosso inglese sono stati usati per commenti in merito alla morte del suo fondatore in una sorta di addio social che però non onora la sua memoria.