Marco Prato suicida in carcere: muore l’imputato per l’omicidio di Luca Varani

Marco Prato si è suicidato nella scorsa notte nel carcere di Velletri, dove era stato trasferito a marzo da quello romano di Regina Coeli, in attesa di giudizio. Il gesto estremo intorno all’una e dieci della scorsa notte. Prato è il giovane pr finito in galera insieme a Manuel Foffo per il brutale omicidio di Luca Varani. Secondo quanto si è appreso, Prato è andato in bagno nel cuore della notte, si è infilato un sacchetto di plastica in testa e ha respirato il gas contenuto nella bombola che è in dotazione ai detenuti.

Il ragazzo aveva scelto di farsi processare con rito ordinario (Foffo era già stato condannato a 30 anni con rito abbreviato). Il processo era iniziato ad aprile scorso. In carcere, inoltre, Prato aveva scoperto di essere sieropositivo. Difendendosi in aula, continuava a dirsi innocente e a ad affermare di essere succube di Foffo.