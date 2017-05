Nel suo studio di registrazione sono passati i più grandi della musica italiana, da Mia Martini a Francesco De Gregori. Tra gli artisti legati al suo nome Daniele Silvestri, Federico Zampaglione, Max Gazzè e Niccolò Fabi

Musica italiana in lutto per la scomparsa di Gianluca Vaccaro, tra i tecnici del suono più brillanti del panorama italiano, oltre che produttore. Malato da tempo, proprio per lui e per sostenere le cure necessarie, lo scorso 11 settembre a Roma, durante il Festival di Villa Ada, era stato organizzato il “Concerto Senza Impegno”.

Negli anni ’90 aprì insieme a Roberto Procaccini lo studio di registrazione, diventato presto famoso, “Terminal 2 Studio”, che ha visto passare i più grandi della musica italiana, da Mia Martini (la prima a registrare qui) a Francesco De Gregori e Fiorella Mannoia. Tra gli artisti con cui ha collaborato Daniele Silvestri, Federico Zampaglione, Niccolò Fabi, Carmen Consoli, Max Gazzè, Fabrizio Moro, The Niro, Gianni Morandi, Patty Pravo, Sergio Cammariere, Riccardo Senigallia.

Sui social l’omaggio di tutti loro, che lo ricordano con grande affetto e stima. “Ciao bro – ha scritto Zampaglione sulla pagina Facebook dei Tiromancino – Te ne sei andato via così… L’ho saputo con un messaggio. Eri un grande professionista che amava davvero la musica e un uomo gentile e speciale. Ricordo ancora le grandi risate nel registrare insieme un nostro album nel lontano 1993. In cielo tutti i grandi musicisti che ci hanno lasciato saranno felici e fieri di avere un fonico/produttore del tuo livello. Gianluca Vaccaro saprà farsi valere anche lassù. Ti abbraccio forte e fai buon viaggio fratello”.

