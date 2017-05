E’ morto nella notte a Napoli Rino Zurzolo. Il noto contrabbassista napoletano, avrebbe compiuto 59 anni il 14 giugno. Come si legge su ilmattino.it era malato da due anni. Ieri sera si era diffusa la notizia delle condizioni gravi in cui versava, essendo in coma.

A 13 anni era nei Batracomiomachia con Enzo Avitabile, Rosario Jermano, Paolo Raffone e Pino Daniele, il primissimo nucleo del futuro neapolitan power. Nel 1974, insieme a Raffone e Avitabile si unì al gruppo progressive Città Frontale, in cui militavano anche Lino Vairetti, Gianni Guarracino e Massimo Guarino. Si ricongiunse con Jermano e Avitabile quando nel 1977 fu convocato a far parte della formazione che avrebbe inciso ‘Terra Mia’, il primo disco solista di Pino Daniele.

Zurzolo seguì Daniele in sala di registrazione per alcune produzioni di fine anni Settanta e della prima metà degli anni Ottanta. Fu al fianco di James Senese, Karl Potter e i vecchi compagni nell’album Pino Daniele; insieme a Tony Esposito, Tullio De Piscopo e Joe Amoruso in Vai mo’; con Alphonso Johnson, Naná Vasconcelos e Mel Collins in Musicante; a lato del fratello Marco, di Steve Gadd, Mino Cinelu e Gato Barbieri in Ferryboat.

adnkronos