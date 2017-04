Ad accogliere il feretro dell’ex sindaco a Palazzo D’Accursio il primo cittadino Virginio Merola e il picchetto d’onore formato da Giovanni Salizzoni, Gianluca Galletti, Paolo Foschini ed Enzo Raisi

Alle 8,30 il feretro di Giorgio Guazzaloca, sindaco di Bologna dal 1999 al 2004, morto mercoledì pomeriggio a 73 anni, è stato accolto dal primo cittadino Virginio Merola e dal picchetto d’onore in Sala Rossa per la camera ardente, aperta fino alle 18.

Il feretro ‘vegliato’ da picchetti d’onore formati da quattro persone, che turneranno ogni quarto d’ora. Il primo è formato da quattro ex assessori della giunta Guazzaloca: Giovanni Salizzoni, Gianluca Galletti, Paolo Foschini ed Enzo Raisi. Il sindaco, Virginio Merola che ha accolto il feretro all’arrivo a Palazzo d’Accursio sarà presente al picchetto d’onore dalle 17.45 alle 18, quando la camera ardente chiuderà. A ricordarlo però, oltre alle autorità e ai politici di entrambe le fazioni politiche, anche tante persone, comuni cittadini e concittadini. Tanti anche quelli che, pur non pensandola come lui, gli hanno riconosciuto, oggi come allora, il coraggio e la coerenza delle idee.

«Non sono le vittorie che contano nella vita, ma le cause per cui ci si batte» è la frase scelta sulla foto ricordo dell’ex sindaco. Tra i primi a visitare la camera ardente, il suo predecessore a Palazzo d’Accursio, Walter Vitali, e la candidata del centrosinistra da lui sconfitta nel 1999, Silvia Bartolini.

“È stato un amico e un maestro, non della politica ma di vita. A me ha insegnato alcuni principi che mi porto nel cuore e nella vita di tutti i giorni. Politicamente, mi ricordo la prima giunta, quando lui arrivò e disse: le buche nella strada non sono né di destra né di sinistra, bisogna chiuderle”. Così il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha ricordato l’ex sindaco di Bologna, Giorgio Guazzaloca, a margine della camera ardente allestita a Palazzo D’Accursio. CONTINUA A LEGGERE SU RESTO DEL CARLINO