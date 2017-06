Morto Tiotè, ex Newcastle: stroncato da infarto all’ allenamento

Cheick Tioté, ex centrocampista del Newcastle e della nazionale ivoriana, è morto a 30 anni dopo essere stato colpito da un malore mentre si allenava con i suoi compagni del Beijing Enterprises, la squadra della serie B cinese nella quale militava dallo scorso febbraio.

La notizia è stata data dal suo agente Emanuele Palladino e confermata anche dal Newcastle in una nota. Dopo essere stato soccorso in campo, Tioté è stato trasportato in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. Il centrocampista ivoriano aveva giocato per 6 anni e mezzo con la maglia del Newcastle, collezionando oltre 150 presenze prima del trasferimento in Cina. Era entrato nel cuore di tutti i tifosi dei Magpies nel 2011 completando con un gol la clamorosa rimonta della sua squadra contro l’Arsenal in Premier League, dal 4-0 al 4-4.