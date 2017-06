Secondo quanto riportato da TMZ Henry Deutschendorf, noto per aver interpretato il piccolo Oscar in Ghostbusters II, si sarebbe tolto la vita impiccandosi nel suo appartamento. Aveva 29 anni.

A trovarlo è stato il fratello gemello William (con cui aveva diviso il set del film sopracitato), anche se ogni tipo di soccorso era ormai inutile.

Secondo alcune fonti Henry avrebbeda sempre combattuto una lunga battaglia contro un Disturbo Schizoaffettivo, una combinazione di disturbo bipolare e schizofrenia.

Insieme a suo fratello teneva un corso di arti marziali in una scuola di San Diego. Ricordiamo che di recenete ha preso parte ad un documentario incentrato sul mondo di Ghostbusters intitiolato “Cleanin’ Up The Town: Remembering Ghostbusters”.