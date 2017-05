Il chitarrista Romano trevisani si è suicidato sparandosi un colpo di pistola. Così lo ricordano Gianna Nannini, gli Stadio ed Eugenio Finardi

Si è suicidato ieri sparandosi un colpo di pistola alla testa Romano Trevisani, chirattista di Gianna Nannini, Vasco Rossi, Eugenio Finardi e gli Stadio.

Proprio la Nannini gli ha dedicato con un post su facebook il suo ricordo: “Questo è quello che gli voglio dire anche se era tanto che non ci sentivamo: ‘Hey Romano, mi hai colto alla sprovvista come uno dei colpi della tua chitarra al Tempodrom di Berlino. Ho sempre parlato e raccontato aneddoti di te che, oltre alla chitarra, sapevi essere amico come pochi. Mi addolora pensare che nella tua vita adesso non potevi trovare piu’ senso.

Troppo vero troppo istintivo troppo unico nel modo di essere senza limiti. Le tue chitarre, soprattutto America e Primadonna, rimarranno sempre con me nei miei spettacoli nei dischi perché quello che dai alla musica è eterno. Ti rimando i brividi che mi hai dato e anche quelli di oggi perché ti ho sempre voluto bene.’ Aldila’ di tutto si suona sempre, ti abbraccio nel volo”.

Anche gli Stadio e Finardi hanno voluto dedicare al chitarrista un pensiero, ricordando i tour e le serate che hanno trascorso insieme.

