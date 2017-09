Morbillo, muore un uomo di 42 anni a Catania. E’ il quarto caso dell’anno

L’episodio riguarda un paziente immunodepresso. La malattia ha colpito finora 4.500 persone

UN UOMO di 42 anni è morto per morbillo a Catania. E’ la quarta persona a perdere la vita quest’anno a causa della malattia infettiva. L’azienda sanitaria ha notificato il caso il 20 settembre scorso. Il paziente ha avuto i primi sintomi, la febbre, l’8 settembre e due giorni dopo è comparso l’esantema. Secondo le prime notizie dell’azienda sanitaria, l’uomo sarebbe stato immunodepresso e non era vaccinato. L’indagine epidemiologica avrebbe ipotizzato che la trasmissione della malattia sia avvenuta in ambito familiare, un particolare che però deve essere ancora approfondito e confermato.

I casi della malattia quest’anno in Italia sono stati, fino al 24 settembre scorso, 4.575, dei quali 88% non vaccinati e 6% vaccinati con una sola dose. Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità, almeno il 35% delle persone colpite ha avuto una complicanza e il 44% è stato ricoverato in ospedale. Tra gli operatori sanitari i casi sono stati 300. Ad oggi il mese con più segnalazioni di contagi è stato marzo e nell’estate la diffusione della malattia è andata lentamente a scendere. Gli epidemiologi temono che con l’inizio della scuola ci sia una nuova

crescita delle diagnosi. Il problema morbillo è tra quelli citati dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero alla Salute quando vogliono spiegare l’esigenza della legge sull’obbligo della vaccinazione per frequentare i nidi, le materne e la scuola dell’obbligo.

