Incidente in autostrada, morto un poliziotto. Il dolore dei colleghi corre sul web: “Chiedo perdono ai miei parenti, questo Natale non tornerò piu’ a casa..”

E’ stato uno schianto gravissimo quello verificatosi nella tarda mattinata di oggi sull’A1 e di cui stanno arrivando le prime informazioni solo in queste ore,

Sulla A1 Milano Napoli infatti, sul il tratto tra Lodi e Piacenza nord, in direzione Bologna, a causa di un incidente tra un mezzo pesante ed una pattuglia della Polizia Stradale, ha perso la vita un uomo.

Un poliziotto. Un lavoratore. Un servitore dello stato

Svelata l’identità del Poliziotto. Si chiama Giuseppe Beolchi, assistente Capo di 45 anni, a lungo alla Questura di Piacenza in servizio presso le Volanti, poi trasferitosi alla Polizia Stradale



Secondo le informazioni, il collega, dato inizialmente per deceduto, sarebbe in realtà in gravissime condizioni, ma ancora vivo.

Nel frattempo, le notizie si inseguono sul web, assieme ad espressioni di stupore, dramma, dolore.

Increduli molti colleghi, numerosi i messaggi di cordoglio si riversano sulle pagine Facebook degli amici ed ammiratori dei lavoratori in divisa.

Uno dei messaggi più significativi e toccanti, appena appresa la notizia, giunge dalla pagina “Puntato”, molto attiva nell’ambito delle informazioni riguardante le forze di polizia

“”SONO UN COLLEGA DELLA STRADALE..

Chiedo perdono ai miei parenti, questo Natale non tornerò piu’ a casa..

Non piangere se veramente Mi ami!”

Appena due mesi fa, un altro grave lutto colpì la Polizia di Stato, quando nella notte del 17 Settembre a Ravenna persero la vita il sostituto commissario Nicoletta Missiroli, 52 anni di Fusignano, e l’agente Pietro Pezzi, 29 anni, di Russi.

Anche in questo caso, i poliziotti persero la vita in un incidente stradale. Per loro, il luogo fatale fu Lido Adriano, sul litorale ravennate, attorno a mezzanotte.

A bordo di una volante si stavano portando in un camping per sedare una lite tra turisti irlandesi quando, all’uscita di una curva, sono finiti contro uno degli alberi che costeggia la strada morendo sul colpo.