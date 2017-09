Il fatto ha avuto luogo due giorni fa presso la moschea di Townfield nell’High Wycombe, Buckinghamshire.

L’episodio aveva inizio con una chiamata alla centrale di polizia nella quale veniva segnalata una violenta discussione all’interno della moschea; immediato l’arrivo delle forze dell’ordine che una volta entrate all’interno della struttura sono state aggredite dai musulmani presenti all’interno. Tre le cose che hanno mandato su tutte le furie gli islamici, in primis il fatto che gli agenti hanno osato entrare in moschea senza togliersi le scarpe aggiungendo poi le “aggravanti” di aver disturbato la preghiera in corso e di aver fatto entrare un agente di sesso femminile.

Nonostante gli agenti abbiano ripetutamente tentato di calmare gli animi spiegando che erano accorsi in seguito a una chiamata ricevuta, i fedeli non hanno sentito ragione e al grido “buttateli fuori” hanno continuato ad aggredire verbalmente gli agenti di polizia, accusandoli di mancare di rispetto all’Islam.