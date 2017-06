Continua ad essere un periodo nero per il mondo dei motori, in particolar modo nella zona di Rimini. Questa volta vittima dell’ennesimo incidente di questo anno horribilis per le due ruote è stato Alex Baldolini, pilota del team Race Department ATK impegnato nel campionato FIM Supersport World Championship. Il 32enne, durante le libere del Gran Premio di Misano è rimasto schiacciato con la mano sinistra sotto la propria moto.

Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici hanno tentato di fare di tutto per salvare le dita della mano sinistra di Alex Baldolini. Purtroppo però ieri i dottori sono dovuti intervenire amputandogli l’anulare e stabilizzandogli il dito medio, che ha riportato una lesione del tendine estensore e la perdita di tessuto.

C’è tanta voglia di ritornare

L’intervento è andato a buon fine e i medici hanno anche effettuato una profonda pulizia delle altre dita interessate da lesioni nell’incidente. Alex Baldolini era già stato protagonista di un altro infortunio durante il secondo turno di libere in Thailandia a Buriram. in quell’occasione si fece male alla caviglia.