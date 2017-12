Motorshow 2017, anche la Polizia Stradale all’expo dei motori

Motorshow 2017, c’è anche la Lambo della Polizia di Stato a fare la sua solita (splendida) figura

Anche la Polizia Stradale al Motorshow di Bologna. Nell’area espositiva del padiglione 16 infatti, sono esposti al pubblico numerosi messi delle Forze dell’Ordine,

soprattutto dell Polstrada tra cui l’immancabile Huracan che da anni e anni fa impazzire ogni italiano che la incrocia

Per tutto l’evento la Stradale che quest’anno compie 70anni, avrà uno stand in Fiera, con immagini di repertorio proiettate per celebrare l’anniversario della specialità

Nell’area della stradale sarà possibile ammirare tutti i mezzi in uso Polizia Stradale, dai veicoli alla strumentazione di servizio.

Naturalmente tutti gli occhi saranno puntati ancora una volta sulla mitica Huracan, erede della Gallardo, usata abitualmente per il trasporto d’organi, plasma e farmaci.

Tra i mezzi esposti, da segnalare anche “un modello BMW 1200 RT, una MV Agusta Rivale 800, una mini-moto della Polizia di Stato, in uso alle Fiamme Oro di Milano

ed un motociclo Harley Davidson lasciato dagli alleati americani alla fine della 2A guerra mondiale e utilizzato dalla neonata Polizia Stradale per svolgere i primi servizi di vigilanza stradale”

Lo riporta BOLOGNATODAY.

Ci sarà anche un simulatore di ubriachezza. Allo stand sarà infatti possibile fare una simulazione di guida sotto effetto virtuale di alcool, per sensibilizzare gli utenti dei possibili rischi quando si guida in determinate condizioni.

L’obiettivo è come sempre quello della Polizia, volto anche alla prevenzione e non solo all’azione repressiva.