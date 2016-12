Tragedia sfiorata in Germania, dove un ragazzo di diciotto anni è finito in ospedale per colpa di alcuni amici che gli hanno quasi del tutto staccato una mano con una motosega. Da quanto ricostruito, gli amici del ferito non volevano di certo fargli del male ma ciò che pensavano di fare era imitare un video che avevano visto in rete tempo prima. Un video noto come “The Chainsaw massacre” nel quale si vede un ragazzo spaventare un altro che sta dormendo in auto con una motosega. Naturalmente nel video diventato virale la catena della motosega era stata tolta per sicurezza, cosa che evidentemente non è accaduto nella realtà. Il drammatico episodio si è verificato a Wickede (Nord Reno-Westfalia), dove il diciottenne stava trascorrendo le vacanze di Natale con alcuni amici, due ragazzi e due ragazze tra i quindici e i ventidue anni.

Gli amici in ospedale in stato di shock – Ma la vacanza spensierata è finita proprio quando uno dei giovani, un ragazzo di ventidue anni, ha tentato di imitare quello scherzo che aveva totalizzato migliaia di visualizzazioni su internet. Quando il diciottenne, che si era addormentato sul divano, ha sentito il rumore della motosega accanto a lui ha istintivamente cercato di allontanare l’attrezzo e così si è ferito gravemente alla mano sinistra. Insieme a lui, anche i suoi amici sono stati portati in ospedale in stato di shock.