Vercelli – Lo fermano per un controllo, fornisce agli agenti un documento che sembra falso e, quando viene accompagnato in Questura, rifiuta di farsi prendere le impronte: «Me lo impedisce il mio credo religioso. Sono testimone di Geova». Poi aggredisce il poliziotto che cerca di bloccargli la mano.

Una mattina movimentata quella di giovedì lungo l’autostrada A4 tra Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli, e Novara, dove una pattuglia della Polizia Stradale di Novara Est ha intercettato una Fiat Punto la cui proprietaria, evidentemente una prestanome, è risultata intestataria di 380 veicoli. Alla guida c’era un uomo che ha esibito una patente e una carte di identità apparentemente rilasciate dalle autorità croate. Apparivano sbiadite e hanno fatto sorgere dubbi sulla loro genuinità. Ecco perché l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Stradale di Novara Est per gli accertamenti del caso. Lì i suoi documenti sono risultati falsi. Portato in Questura per il fotosegnalamento, l’autista della Punto ha subito manifestato un certo disaggio. Non voleva farsi prelevare le impronte: «Sono testimone di Geova».

Ferito un poliziotto

A fatica gli agenti sono riusciti a completare le operazioni. Un poliziotto ha rimediato lievi ferite. Portato in ospedale assieme allo straniero fermato, anche lì quest’ultimo ha rifiutato qualsiasi tipo di cura, facendo sempre riferimento al suo credo religioso. Solo dopo una lunga trattativa è stato convinto a farsi prelevare le impronte. E si è capito il perchè della sua reazione. E’ infatti emerso che in realtà si trattava di un cittadino serbo, Radenko Jonovic, 37 anni, rapinatore e truffatore seriale ricercato in esecuzione di due diversi ordini di cattura. Aveva agito soprattutto in Lombardia, spesso spacciandosi per carabinieri. Deve scontare una condanna a 2 anni e 3 mesi. Lo slavo è stato quindi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per i provvedimenti della Corte d’Appello di Brescia. Ora è in carcere a Novara.

