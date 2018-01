Sanremo: muore a 54 anni Giorgio Capponi, caposquadra dei Vigili del Fuoco

In pochissimo tempo sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio sui social network.

Si è spento a soli 55 anni Giorgio Capponi, di mestiere Vigile del Fuoco.

E’ stato colpito da una grave malattia contro la quale

– come fanno sapere i familiari più stretti sul quotidiano La Riviera–

ha combattuto fino allo strenuo delle proprie forze.

Giorgio, era un caposquadra dei Vigili del Fuoco in servizio a Sanremo, tanto benvoluto da aver scatenato, alla notizia, un vero e proprio fiume di messaggi di cordoglio.

Il pompiere era da pochi mesi in pensione. Davvero un tragico e beffardo destino.

Capponi era originario della Valle Argentina e conosciuto a Molini di Triora.

Molto conosciuto in zona proprio per la sua attività come pompiere che l’aveva portato ad essere un caposquadra stimato da tutti.