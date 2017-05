Sei anni e un sorriso stupendo: muore fra le braccia della sua mamma “era unica… La mia bimba”

Sviene in strada e muore mentre va a scuola insieme a sua mamma. Quanto accaduto a una bimba di soli 6 anni ha sconvolto tutta la sua famiglia. Vickii Pitman era appena uscita di casa con sua figlia quando la piccola Kyla Blake si è sentita male accasciandosi in strada.

Poco prima di uscire di casa, a Newport sull’Isola di Wight, come riporta anche il Daily Mail, la bambina si era fatta coccolare dalla mamma e l’aveva aiutata a prepararle il cestino per il pranzo prima di andare a scuola. Dopo circa 20 passi la bimba è morta per cause che sono ancora da chiarire lasciando la madre, le sorelline e tutta la sua famiglia in uno stato di choc e di dolore.

Scioccate anche le insegnanti della piccola: «Era una bimba unica, andava d’accordo con tutti è stato un vero trauma apprendere la notizia», ha affermato il dirigente scolastico spiegando che il giorno della tragedia è stato comunicato ai bambini quanto fosse accaduto alla loro compagna di scuola.

