Muore in una roulotte a Natale, se ne disinteressano tutti. Un anonimo benefattore gli paga il funerale

Il gesto solidale. A Brugherio anonimo benefattore paga il funerale a uno sconosciuto

Un misterioso benefattore si è offerto di far celebrare a sue spese il funerale di uno sconosciuto

la cui salma era rimasta per diversi giorni nella camera funebre del cimitero perché ancora nessuno aveva pagato le esequie.

Un 49enne è morto a Brugherio, all’interno della sua roulotte, dopo essersi sentito male la mattina del 25 dicembre.

L’uomo aveva avuto un malore all’interno di una roulotte-abitazione in un campo di via San Maurizio al Lambro, dove aveva trascorso la notte del Natale.

La salma era rimasta per diversi giorni nella camera funebre del cimitero della città brianzola e tutti sembravano esserne disinteressati.

Dopo qualche giorno, a chiedere spiegazioni su quella anomala permanenza è stato un uomo che, dopo essersi informato,

pur non conoscendo il 49enne e non essendo nemmeno un amico di famiglia, ha deciso di far avere alla salma una degna sepoltura.

Così ha disposto tutto per l’organizzazione del funerale celebrato a sue spese.