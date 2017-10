Frosinone, muore il poliziotto che lo ha arrestato e gioisce sui social

Gioisce sui social per la morte improvvisa e prematura del poliziotto che lo ha fatto arrestare. Autore del gesto e’ stato un uomo residente in provincia di Frosinone che nel passato e’ incappato spesso nelle maglie della Giustizia. Per vicissitudini note a tutti e di grande impatto mediatico.

Il sostituto commissario della Polizia di Stato, Pierluigi Di Vittorio (in foto), ieri mattina stroncato da un malore mentre era in bicicletta, lo aveva piu’ volte indagato ed una volta arrestato. La frase, di pessimo gusto, e’ stata immortalata dal popolo della rete che indignato e scioccato ha difeso a spada tratta il povero agente che lascia moglie e due figlie giovanissime.