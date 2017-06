THIENE – Tragedia nel corso dello spoglio delle amministrative in città: davanti alla sede della Lega nord di corso Garibaldi ha perso la vita per un malore improvviso Antonio Zordan, 68 anni, candidato consigliere per la lista “Schneck sindaco”.

Da una prima ricostruzione alle 23.45 di stanotte il noto esponente della Lega nord, che in passato aveva ricoperto incarichi nell’amministrazione comunale, si è improvvisamente accasciato a terra mentre stava seguendo l’andamento dello spoglio dai vari seggi cittadini.

Immediato è stato l’intervento dei sanitari del Suem che per oltre 30 minuti hanno provato più volte a rianimare l’uomo con un massaggio cardiaco per arrendersi e certificare il decesso. Era presente in sede anche il candidato sindaco Attilio Schneck.

Gazzettino