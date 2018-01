“Ci dispiace che ti sia fatto male”: l’abbraccio tra Carabinieri e ragazzi dopo le tensioni commuove tutti

La scena viene ripresa in un video e raccontata da Repubblica.

Il contesto è Napoli, piazza del Mercato a due giorni dal lancio di molotov di alcuni ragazzi per accendere i roghi in strada e dallo scontro a distanza con i Carabinieri che hanno cercato di impedire i falò.

E’ una stretta di mano tra un Carabiniere e un giovane a rompere il ghiaccio. Poi un abbraccio.

Bambini e adolescenti E’ tradizione per gli scugnizzi accatastare legna in alcuni vicoli e piazze della città e appiccare un fuoco. Ed è qui che inizia il racconto commovente di Repubblica

“Ci dispiace che ti sia fatto male” dicono all’appuntato Francesco Ciancarella, caduto mentre inseguiva uno scugnizzo, “ma il fuoco di Sant’Antonio è una tradizione, lo facciamo ogni anno”. Si avvicina anche Genny, 14 anni.

E’ il ragazzo sfuggito all’appuntato due sere fa e afferma con un sorriso impertinente: “Ci dispiace, però se il carabiniere ci faceva accendere il fuoco non si faceva male”.

I militari scherzano con il gruppo di scugnizzi che conoscono da tempo.

“Fa un effetto strano il fatto che siano venuti qui per chiedere scusa – afferma Ciancarella – anche se a me non servivano personalmente perché domani avrei riso e scherzato come sempre con loro”.

Quest’anno i giovani del quartiere avevano chiesto al Comune, attraverso l’associazione “Assogioca” di Gianfranco Wurzburger

il permesso di accendere un falò in sicurezza coinvolgendo vigili del fuoco e istituzioni.

“Ma non abbiamo ricevuto risposta e allora ci siamo organizzati da soli” spiegano. I carabinieri li lasciano con una promessa: una partita di pallone in piazza, proprio lì dove avevano accatastato la legna per il cosiddetto “fuocarazzo”.