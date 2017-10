Napoli, addio con applausi a Bardi, il rapinatore ucciso da un avvocato a Latina

Autopsia conclusa, salma liberata, si attendono per le prossime settimane i risultati. Traiettoria dei proiettili, numero di colpi, punto di impatto: gli esami balistici saranno fondamentali per chiarire i punti oscuri sulla morte di Domenico Bardi, il 41enne del Rione Traiano ucciso a Latina mentre, con alcuni complici, stava svaligiando un’abitazione.

Ieri, nel popoloso complesso residenziale di Soccavo, si sono tenuti i funerali. Circa duecento persone si sono riunite nella parrocchia Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, in via Marco Aurelio. Tra loro i genitori e i parenti di Bardi ma anche semplici conoscenti del rione che si sono incontrati per l’ultimo saluto. Alla fine della funzione, mentre il corpo veniva trasportato al cimitero, è scattato un lungo applauso e sono stati liberati dei palloncini bianchi e azzurri.

All’esterno, durante la funzione, i commenti di chi conosceva Bardi sulle modalità della sue morte. Quelli più ricorrenti parlano di un omicidio volontario. La versione fornita dall’avvocato Francesco Palumbo, che afferma di aver sparato in aria per mettere in fuga i ladri e non con l’intenzione di colpirli, viene ritenuta poco attendibile.