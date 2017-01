I Carabinieri hanno notificato 63 avvisi di conclusione indagini nei confronti di altrettanti dipendenti del Comune di Nola nell’ambito di indagini su casi di assenteismo. Sono oltre 400 gli episodi accertati dai Carabinieri della compagnia di Nola durante indagini coordinate dalla Procura nolana. I 63 dipendenti rappresentano un terzo dell’intero organico del Comune. Nei video registrati da telecamere investigative “piazzate” dall’Arma si vedono dipendenti mentre strisciano fino a 5 cartellini di colleghi assenti. E’ emerso che i “furbetti” si erano addirittura organizzati in turni per andare a “strisciare”. I militari hanno pedinato e osservato a distanza gli indagati: questi risultavano al lavoro ma in realtà si stavano occupando di fare la spesa, portare a passeggio il cane, intrattenersi lungamente al bar con amici invece di portare in riparazione computer del Comune Gli indagati sono ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni o certificazioni.

Roma, 27 gennaio 2017